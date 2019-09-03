В Полтавской области родители обнаружили свою 7-летнюю дочь повешенной.

В селе Максимовка Полтавской области в собственном жилом доме родители обнаружили повешенной свою дочь.

– Думаю, это несчастный случай. Девочка зашла в хозяйственное помещения. Очевидно, ребенок запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кроликов. Во время попыток выпутаться задушилась. Родители нашли ее подвешенной. Сняли, пытались оказать первую помощь, проводили реанимационные мероприятия. Но они оказались безуспешными, ребенок умер, – отметила пресс-секретарь ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева.

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Тело девочки для установления причины смерти направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Предварительно, правоохранители открыли производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство) с пометкой несчастный случай.

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