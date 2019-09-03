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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині 7-річна дівчинка повісилася під час гри

У Полтавській області батьки виявили свою 7-річну доньку повішеною.

На Полтавщині 7-річна дівчинка повісилася під час гри

У селі Максимівка Полтавської області учора у власному житловому будинку батьки виявили повішеною свою доньку.

– Думаю, це нещасний випадок. Дівчинка зайшла в господарське приміщення. Вочевидь, дитина заплуталася в мотузках, які використовують для підвішування кролів. Під час спроб виплутатися задушилася. Батьки знайшли її підвішеною. Зняли, намагалися надати першу допомогу, проводили реанімаційні заходи. Але вони виявилися безуспішними, дитина померла, – зазначила прес-секретар ГУ НП у Полтавській області Юрія Сулаєва.

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Тіло дівчинки для встановлення причини смерті направили до бюро судово-медичної експертизи.

Попередньо, правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 ККУ (Умисно вбивство) з поміткою нещасний випадок.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі на Львівщині жінка зарізала коханця через сімейний бюджет.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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