У Полтавській області батьки виявили свою 7-річну доньку повішеною.
У селі Максимівка Полтавської області учора у власному житловому будинку батьки виявили повішеною свою доньку.
– Думаю, це нещасний випадок. Дівчинка зайшла в господарське приміщення. Вочевидь, дитина заплуталася в мотузках, які використовують для підвішування кролів. Під час спроб виплутатися задушилася. Батьки знайшли її підвішеною. Зняли, намагалися надати першу допомогу, проводили реанімаційні заходи. Але вони виявилися безуспішними, дитина померла, – зазначила прес-секретар ГУ НП у Полтавській області Юрія Сулаєва.
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Тіло дівчинки для встановлення причини смерті направили до бюро судово-медичної експертизи.
Попередньо, правоохоронці відкрили провадження за ст. 115 ККУ (Умисно вбивство) з поміткою нещасний випадок.
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