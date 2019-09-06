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Под Полтавой поезд насмерть сбил мужчину

На Полтавщине пригородный поезд смертельно травмировал мужчину.

Под Полтавой поезд насмерть сбил мужчину

В селе Уманцевка Полтавского района, вблизи железнодорожной станции Уманцевка, пригородный поезд №6627 сообщением Полтава – Ромадан смертельно травмировал 43-летнего мужчину.

Из-за инцидента электропоезд задержался в пути на три часа.

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Тело погибшего для установления причины смерти направлено в бюро СМЭ. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Напомним, в Винницкой области вблизи Жмеринки на ходу загорелся электропоезд с пассажирами.

Источник: Управление по вопросам гражданской защиты

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