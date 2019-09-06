На Полтавщині приміський потяг смертельно травмував чоловіка.

У селі Уманцівка Полтавського району, поблизу залізничної станції Уманцівка, приміський поїзд №6627 сполученням Полтава – Ромадан смертельно травмував 43-річного чоловіка.

Через інцидент електропоїзд затримався у дорозі на три години.

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Тіло загиблого для встановлення причини смерті направлено до бюро СМЕ. Обставини нещасного випадку встановлюються.

Нагадаємо, у Вінницькій області поблизу Жмеринки на ходу загорівся електропотяг з пасажирами.

Джерело: Управління з питань цивільного захисту