PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Врезался в электроопору: в Ровно мужчина умер за рулем грузовика

В Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и протаранил электроопору.

дтп

На улице Дворецкая в Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и авто влетело в электроопору.

Водителю автомобиля ЗИЛ, который принадлежит местному коммунальному предприятию, стало плохо за рулем. Он потерял контроль над грузовиком и выехал за пределы проезжей части на тротуар, где врезался в электроопору.

Читайте: ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто

Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

В автомобиле находился коллега мужчины. Он не пострадал.

Напомним, 2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло кровавое ДТП при участии мотоцикла и двух автомобилей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Львовщине в масштабное ДТП попал автобус, который вез 45 детей – есть пострадавшие
На Львовщине в масштабное ДТП попал автобус, который вез 45 детей – есть пострадавшие
ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто
ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто
ДТП
На Житомирской трассе произошло ДТП с участием шести авто
В ДТП погиб украинский кобзарь Василий Жданкин
В ДТП погиб украинский кобзарь Василий Жданкин
Пассажиров выбросило из авто: на Харьковщине Nissan влетел в столб
Пассажиров выбросило из авто: на Харьковщине Nissan влетел в столб
В Моршине маршрутка протаранила КамАЗ, более 10 пострадавших
В Моршине маршрутка протаранила КамАЗ, более 10 пострадавших
Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве, есть пострадавшие
Масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве, есть пострадавшие
ДТП у Кривому Розі
В Кривом Роге ударились Москвич и Ford – трое погибших
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка