В Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и протаранил электроопору.
На улице Дворецкая в Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и авто влетело в электроопору.
Водителю автомобиля ЗИЛ, который принадлежит местному коммунальному предприятию, стало плохо за рулем. Он потерял контроль над грузовиком и выехал за пределы проезжей части на тротуар, где врезался в электроопору.
Читайте: ДТП на мосту Патона в Киеве: столкнулись четыре авто
Врачи скорой помощи констатировали смерть.
Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.
В автомобиле находился коллега мужчины. Он не пострадал.
Напомним, 2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло кровавое ДТП при участии мотоцикла и двух автомобилей.