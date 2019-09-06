В Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и протаранил электроопору.

На улице Дворецкая в Ровно 52-летний мужчина умер за рулем грузовика и авто влетело в электроопору.

Водителю автомобиля ЗИЛ, который принадлежит местному коммунальному предприятию, стало плохо за рулем. Он потерял контроль над грузовиком и выехал за пределы проезжей части на тротуар, где врезался в электроопору.

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Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.

В автомобиле находился коллега мужчины. Он не пострадал.

Напомним, 2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло кровавое ДТП при участии мотоцикла и двух автомобилей.