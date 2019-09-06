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Факти / Надзвичайні події

Врізався в електроопору: у Рівному чоловік помер за кермом вантажівки

У Рівному 52-річний чоловік помер за кермом вантажівки та протаранив електроопору.

дтп

На вулиці Дворецькій у Рівному 52-річний чоловік помер за кермом вантажівки і авто влетіло в електроопору.

Водію автомобіля ЗІЛ, який належить місцевому комунальному підприємству, стало погано за кермом. Він втратив контроль над вантажівкою і виїхав за межі проїжджої частини на тротуар, де врізався у електроопору.

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Лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

В автомобілі знаходився колега чоловіка. Він не постраждав.

Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона у Києві сталася кривава ДТП за участю мотоцикла і двох автомобілів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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