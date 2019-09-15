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Факты / Происшествия

В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Киевской области в результате ДТП с участием грузовика погибли четыре человека.

В Киевской области в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Киевской области возле пгт Макаров столкнулись легковушка и грузовик.

В результате ДТП погибли четыре человека.

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– 15 сентября в ГСЧС поступила информация, что в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли четыре человека, – заявили в пресс-службе ДСНС.

Тела погибших деблокировали спасатели.

К слову, ранее Факты ICTV писали о ДТП под Киевом, где Москвич разорвало на две части.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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