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Факти / Надзвичайні події

У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини

У Київській області внаслідок ДТП за участю вантажівки загинули чотири людини.

У Київській області в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини

У Київській області біля смт Макарів зіткнулися легковик і вантажівка.

В результаті ДТП загинули чотири людини.

Читайте: У Києві автомобіль зніс стовп і перевернувся кілька разів, є постраждалі

– 15 вересня у ДСНС надійшла інформація, що внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули чотири людини, – заявили в прес-службі ДСНС.

Тіла загиблих деблокували рятувальники.

До слова, раніше Факти ICTV писали про ДТП під Києвом, де Москвич розірвало на дві частини.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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