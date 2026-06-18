Правительство Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн евро. Половина средств будет направлена на закупку беспилотников, а остальная часть — на приобретение американского вооружения, в частности средств противовоздушной обороны и ракет для противодействия российским баллистическим атакам.

Об этом сообщили Министерство обороны Украины и Министерство обороны Нидерландов после встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз-Зегериус в Гааге.

Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро

Согласно решению нидерландского правительства, €250 млн пойдут на развитие дроновых возможностей Украины. Средства будут использованы для закупки беспилотников у предприятий оборонной промышленности Нидерландов.

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Еще €250 млн Амстердам внесет в американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — механизм, через который для Украины закупают вооружение в США в соответствии с наиболее насущными потребностями украинской армии. Часть этих средств будет направлена на укрепление противовоздушной обороны и закупку ракет для борьбы с российскими баллистическими угрозами.

По словам Дилан Ешильгоз-Зегериус, нидерландские производители беспилотников относятся к числу самых инновационных в Европе, а их продукция уже доказала свою эффективность на поле боя в Украине.

Она подчеркнула, что поддержка Украины одновременно способствует безопасности самих Нидерландов, развитию национальной экономики и укреплению собственных вооруженных сил, которые получают ценный опыт благодаря сотрудничеству с украинскими военными.

В Гааге также был подписан Письмо о намерениях относительно сотрудничества в сфере оборонных инноваций. Документ предусматривает углубление партнерства между странами в разработке новых технологий, обмене опытом, научных исследованиях и создании современных оборонных решений.

В ходе визита украинская делегация посетила нидерландскую исследовательскую организацию TNO и провела переговоры с представителями местных инновационных компаний. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере оборонных технологий и ускорения внедрения новых разработок на поле боя.

В Минобороны Нидерландов отметили, что общий вклад страны в американскую программу PURL уже достиг 1 млрд евро. В то же время в Гааге подчеркивают, что сотрудничество с Украиной носит взаимовыгодный характер, ведь позволяет не только поддерживать украинскую оборону, но и получать практический опыт использования новейших технологий в современной войне.

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