Может многое изменить: Трамп, Зеленский и Макрон провели разговор
- Владимир Зеленский после саммита G7 провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.
- По словам президента Украины, это был важный координационный разговор, который может многое изменить, а стороны подвели итоги переговоров на саммите.
- Зеленский поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира, а Макрона — за организацию саммита и последовательную поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита G7 провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский, Трамп и Макрон провели разговор
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, также информирует Офис президента.
По словам главы государства, это был “важный координационный разговор, который может многое изменить”. В ходе его стороны подытожили переговоры, состоявшиеся на саммите G7.
Зеленский поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира. Отдельно президент отметил Макрона за “отличную организацию саммита” и последовательную совместную работу.
— Благодарен президенту Трампа за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эммануэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу. Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы, – написал он в Telegram.
Напомним, что Зеленский сообщил, что на полях саммита Большой семерки отдельно переговорил с Трампом. Тогда президенты обсудили предоставление Украине лицензий на производство антибаллистических ракет.
По словам Зеленского, стороны договорились о дальнейшей работе команд по этому направлению.