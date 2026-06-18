Президент Украины Владимир Зеленский после саммита G7 провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский, Трамп и Макрон провели разговор

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, также информирует Офис президента.

По словам главы государства, это был “важный координационный разговор, который может многое изменить”. В ходе его стороны подытожили переговоры, состоявшиеся на саммите G7.

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Зеленский поблагодарил Трампа за внимание к Украине и готовность содействовать приближению мира. Отдельно президент отметил Макрона за “отличную организацию саммита” и последовательную совместную работу.

— Благодарен президенту Трампа за внимание к Украине и готовность помогать приближению мира. Благодарен Эммануэлю за отличную организацию саммита и неизменно сильную совместную работу. Работаем, чтобы усилить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы, – написал он в Telegram.

Напомним, что Зеленский сообщил, что на полях саммита Большой семерки отдельно переговорил с Трампом. Тогда президенты обсудили предоставление Украине лицензий на производство антибаллистических ракет.

По словам Зеленского, стороны договорились о дальнейшей работе команд по этому направлению.

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