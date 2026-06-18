Украинка Сопит одолела чемпионку Олимпиады и завоевала золото Евро-2026 по фехтованию
- Ольга Сопит стала чемпионкой Европы, победив в финале Арианну Эрриго со счётом 15:8.
- Для 23-летней украинки это первая медаль на взрослых чемпионатах Европы.
Украинская фехтовальщица Ольга Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапире. Соревнования проходят во французском Антоне.
23-летняя Сопит принесла украинской команде вторую медаль на Евро-2026.
Сопит – чемпионка Европы по фехтованию
На групповом этапе Ольга выиграла четыре из шести поединков, а в плей-офф уверенно обыграла австрийку Лилли Марию Бругер (14:7) и польку Марту Якубовскую (15:7).
В четвертьфинале украинка в драматичном дерби одолела вице-чемпионку Европы-2024 Дарью Миронюк. Уступая 8:10, она сравняла счет и вырвала победу в дополнительную минуту – 12:11.
В полуфинале Ольга победила бронзовую призерку прошлого чемпионата Европы, испанку Марию Марино (15:8).
В финале с таким же счётом она одолела итальянку Арианну Эрриго, которая является олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира. Их противостояние завершилось со счётом 15:8 в пользу Сопит.
View this post on Instagram
Для Ольги это дебютная медаль на взрослых чемпионатах Европы. До сих пор самыми большими достижениями украинской рапиристки на взрослом уровне были серебряная и бронзовая медали этапов Кубка мира.
Также в её активе бронза юниорского чемпионата мира в командных соревнованиях и золото юношеского чемпионата Европы в индивидуальном первенстве.
В целом это лишь третья награда в истории украинской женской рапиры на чемпионатах Европы: после бронзы нынешней тренерки команды Ольги Лелейко (2007) и серебра Дарьи Миронюк (2024).