Украинская фехтовальщица Ольга Сопит стала чемпионкой Европы по фехтованию на рапире. Соревнования проходят во французском Антоне.

23-летняя Сопит принесла украинской команде вторую медаль на Евро-2026.

Сопит – чемпионка Европы по фехтованию

На групповом этапе Ольга выиграла четыре из шести поединков, а в плей-офф уверенно обыграла австрийку Лилли Марию Бругер (14:7) и польку Марту Якубовскую (15:7).

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В четвертьфинале украинка в драматичном дерби одолела вице-чемпионку Европы-2024 Дарью Миронюк. Уступая 8:10, она сравняла счет и вырвала победу в дополнительную минуту – 12:11.

В полуфинале Ольга победила бронзовую призерку прошлого чемпионата Европы, испанку Марию Марино (15:8).

В финале с таким же счётом она одолела итальянку Арианну Эрриго, которая является олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира. Их противостояние завершилось со счётом 15:8 в пользу Сопит.

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Для Ольги это дебютная медаль на взрослых чемпионатах Европы. До сих пор самыми большими достижениями украинской рапиристки на взрослом уровне были серебряная и бронзовая медали этапов Кубка мира.

Также в её активе бронза юниорского чемпионата мира в командных соревнованиях и золото юношеского чемпионата Европы в индивидуальном первенстве.

В целом это лишь третья награда в истории украинской женской рапиры на чемпионатах Европы: после бронзы нынешней тренерки команды Ольги Лелейко (2007) и серебра Дарьи Миронюк (2024).

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