PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших

В Бангладеш из-за взрыва газопровода погибли семь человек, еще 25 были ранены.

В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших

В результате взрыва погиб один ребенок, четверо мужчин и две женщины. Их тела сильно обгорели.

Всех пострадавших госпитализировали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Читайте: В Бангладеш столкнулись два поезда – 16 человек погибли, десятки раненых

Полицейские и пожарные продолжают спасательную операцию. Они предполагают, что число жертв может возрасти.

Местные СМИ сообщают, что из-за взрыва обрушились стены здания, повреждены также несколько автомобилей.

Ранее Факты ICTV писали, что в киевском общежитии взорвалась граната.

Источник: Anadolu

Фото: Mosrur Zunaid

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

У київському гуртожитку вибухнула грана
В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве на глазах у ребенка похитили главу Укрэксимбанка
Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела
Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела
Взрывы в Балаклее: Разумков созвал комитет по нацобороне
Взрывы в Балаклее: Разумков созвал комитет по нацобороне
Взрывы в Балаклее: двое погибших, 5 пострадавших – что происходит на складах
Взрывы в Балаклее: двое погибших, 5 пострадавших – что происходит на складах
В Балаклее снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов
В Балаклее снова произошли одиночные взрывы на складах боеприпасов
Разлет осколков 20-30 метров: видео взрывов в Балаклее
Разлет осколков 20-30 метров: видео взрывов в Балаклее
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка