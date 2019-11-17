В Бангладеш из-за взрыва газопровода погибли семь человек, еще 25 были ранены.
В результате взрыва погиб один ребенок, четверо мужчин и две женщины. Их тела сильно обгорели.
Всех пострадавших госпитализировали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
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Полицейские и пожарные продолжают спасательную операцию. Они предполагают, что число жертв может возрасти.
Местные СМИ сообщают, что из-за взрыва обрушились стены здания, повреждены также несколько автомобилей.
Ранее Факты ICTV писали, что в киевском общежитии взорвалась граната.
Источник: Anadolu
Фото: Mosrur Zunaid
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