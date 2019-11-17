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Факты / Происшествия

В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин

В Киеве в результате взрыва гранаты в общежитии смертельные ранения получили двое мужчин.

У київському гуртожитку вибухнула грана

В общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева около 21.00 произошел взрыв.

Специалисты-взрывотехники установили, что в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин.

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По данным полиции, один из погибших работал в столице охранником, а другой – на строительстве.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ – Умышленное убийство.

  • У київському гуртожитку вибухнула грана
  • У київському гуртожитку вибухнула грана
  • У київському гуртожитку вибухнула грана
  • У київському гуртожитку вибухнула грана
  • У київському гуртожитку вибухнула грана
  • У київському гуртожитку вибухнула грана
В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что ночью 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.

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