У Бангладеш через вибух газопроводу загинули семеро людей, ще 25 були поранені.
Внаслідок вибуху загинула одна дитина, четверо чоловіків і дві жінки. Їхні тіла сильно обгоріли.
Всіх постражадлих госпіталізували. Деякі з них перебувають у критичному стані.
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Поліцейські та пожежники продовжують рятувальну операцію. Вони припускають, що кількість жертв може зрости.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що через вибух обвалилися стіни будівлі, пошкоджені також кілька автомобілів.
Раніше Факти ICTV писали, що у київському гуртожитку вибухнула граната.
Джерело: Anadolu
Фото: Mosrur Zunaid
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