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Факти / Надзвичайні події

У Бангладеш вибухнув газопровід: семеро загиблих, десятки постраждалих

У Бангладеш через вибух газопроводу загинули семеро людей, ще 25 були поранені.

У Бангладеш вибухнув газопровід: семеро загиблих, десятки постраждалих

Внаслідок вибуху загинула одна дитина, четверо чоловіків і дві жінки. Їхні тіла сильно обгоріли.

Всіх постражадлих госпіталізували. Деякі з них перебувають у критичному стані.

Читайте: У Бангладеш зіткнулися два потяги – 16 людей загинули, десятки поранених

Поліцейські та пожежники продовжують рятувальну операцію. Вони припускають, що кількість жертв може зрости.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через вибух обвалилися стіни будівлі, пошкоджені також кілька автомобілів.

Раніше Факти ICTV писали, що у київському гуртожитку вибухнула граната.

Джерело: Anadolu

Фото: Mosrur Zunaid

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