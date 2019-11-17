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Факти / Надзвичайні події

В Одесі швидка влетіла в дерево – четверо постраждалих

В Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.

В Одесі швидка влетіла в дерево

Одеська поліція встановила, що 29-річний водій Mercedes, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі швидкій, який їхала з проблисковими маячками та звуковою сиреною, і намагалася обігнати колону автотранспорту по зустрічній смузі.

Сталося зіткнення машин – швидку знесло з дороги і відкинуло на дерево.

Внаслідок аварії травмовано водія, фельдшера та двох пасажирів швидкої. Усіх з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.

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Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
  • В Одесі швидка влетіла в дерево
В Одесі швидка влетіла в дерево – четверо постраждалих / 3 фотографии

Місяць тому у Києві швидка влетіла в легковик. Тоді загинули водій та фельдшер, ще п’ятеро людей госпіталізовані.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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