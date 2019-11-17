В Одесі автомобіль швидкої допомоги, який їхав на виклик, потрапив у ДТП.
Одеська поліція встановила, що 29-річний водій Mercedes, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі швидкій, який їхала з проблисковими маячками та звуковою сиреною, і намагалася обігнати колону автотранспорту по зустрічній смузі.
Сталося зіткнення машин – швидку знесло з дороги і відкинуло на дерево.
Внаслідок аварії травмовано водія, фельдшера та двох пасажирів швидкої. Усіх з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні.
Читайте: Смертельна ДТП у Дніпрі: Opel на пішохідному переході збив двох людей
Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.
В Одесі швидка влетіла в дерево – четверо постраждалих / 3 фотографии
Місяць тому у Києві швидка влетіла в легковик. Тоді загинули водій та фельдшер, ще п’ятеро людей госпіталізовані.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+