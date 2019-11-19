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Скандал в школе Запорожья: трудовик набросился с кулаками на ученика

В запорожской школе №92 во время урока труда учитель набросился на восьмикласника. Дети успели снять видео и выложить в сеть.

Скандал у школі Запоріжжя

Обычный урок труда в запорожской школе закончился скандалом. Полиция мгновенно отреагировала на видео, на котором трудовик толкает ученика.

Однако правоохранителям не удалось пообщаться с участниками конфликта, а родители восьмикласника не имеют никаких претензий к учителю.

Учителя говорят, что трудовик работает у них три года, до сих пор никаких нареканий на его работу не было.
Почему же толкнул ученика – в пояснительной записке написал, что парень оскорбил его, и он просто не выдержал.

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Школьники рассказали, что учитель труда не мог найти общий язык с учениками, кричал на них, поэтому они сами часто провоцировали скандалы.

Мужчина после инцидента только раз пришел в школу – написать заявление об увольнении, и даже коллегам не сообщил, планирует ли преподавать дальше.

До пенсии ему оставалось два года, однако вряд ли педагог после такого скандала найдет работу в школе.

Ученики радуются, что избавились ненавистного трудовика – и неважно, какой ценой.

Напомним, весной на Львовщине 78-летний учитель на перемене избил пятиклассника.

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