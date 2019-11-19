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Скандал у школі Запоріжжя: трудовик накинувся з кулаками на учня

У запорізькій школі №92 під час уроку праці вчитель накинувся на восьмикласника. Діти встигли зняти відео і викласти в мережу.

Скандал у школі Запоріжжя

Звичайний урок праці у запорізькій школі закінчився скандалом. Поліція миттєво зреагувала на відео, на якому трудовик штовхає учня.

Проте правоохоронцям не вдалося поспілкуватися з учасниками конфлікту, а батьки восьмикласника не мають жодних претензій до вчителя.

Вчителі кажуть, що трудовик працює у них три роки, досі жодних нарікань на його роботу не було. Чому ж штовхнув учня – у пояснювальній записці написав, що хлопець образив його, тож він просто не стерпів.

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Школярі розповіли, що вчитель праці не міг знайти спільну мову з учнями, кричав на них, тому вони самі часто провокували скандали.

Чоловік після інциденту лише раз прийшов до школи – написати заяву про звільнення, і навіть колегам не повідомив, чи планує викладати далі.

До пенсії йому лишалося два роки, проте навряд чи педагог після такого скандалу знайде роботу у школі.

А учні радіють, що позбулися ненависного трудовика – і неважливо, якою ціною.

Нагадаємо, навесні на Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника.

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