В Мостиске Львовской области после избиения учителем госпитализировали 11-летнего ученика.

Врачи диагностировали у пятиклассника одной из школ города ушиб передней брюшной стенки.

Полицейские установили, что телесные повреждения школьнику во время перерыва причинил 78-летний учитель математики.

Обстоятельства, при которых педагог поднял руку на ученика, устанавливают правоохранители.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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К слову, в одной из школ Киева отец ученика избил учителя физкультуры за замечание, сделанное его сыну.