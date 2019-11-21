В селе Волынской области трое мужчин изнасиловали 22-летнюю девушку.

В селе Невер на Волыни трое мужчин изнасиловали 22-летнюю девушку после застолья.

19 ноября вечером знакомый со своим другом приехал в село Ветлы на автомобиле и пригласил девушку на застолье в соседнее село.

Мать пострадавшей рассказала, что с этим парнем ее дочь познакомилась на заработках.

Во время застолья компания пьяный парней начали приставать к девушке, а когда она начала сопротивляться – избили ее и изнасиловали. Знакомый, который пригласил ее на празднование начал защищать девушку, но его тоже избили. Именно он и привез ее домой.

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По словам матери, у дочки очень болит голова, разбито лицо и опух глаз.

В тот же день, полицейские задержали троих подозреваемых – 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего жителей области.

Злоумышленников задержали и поместили в СИЗО. Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение автомобилем.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении группового изнасилования. Им грозит от семи до 12 лет.

Напомним, 7 ноября в Харькове мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку. Также он, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал 73-летнюю бабушку.

Источник: Нацполиция,Вісник