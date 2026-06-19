Взрывы в Харькове: повреждены десятки домов, среди пострадавших — дети
Взрывы в Харькове сегодня, 19 июня, прогремели, когда враг атаковал один из районов города корректируемыми авиабомбами (КАБами).
Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 19 июня: что известно
Взрывы в Харькове сегодня, 19 июня, прогремели после трех ночи.
Российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. После попадания на месте вспыхнул пожар.
Сначала сообщалось о повреждении около 15 частных жилых домов и складского помещения. Однако при дальнейшем обследовании количество поврежденных домов возросло до более 40.
По данным Игоря Терехова, в результате взрывов в Харькове сегодня пострадали девять человек, среди которых четверо детей.
У детей диагностировали острую реакцию на стресс.
Сейчас на месте взрывов в Харькове 19 июня продолжают работать экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий удара и уточнение окончательных масштабов разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.