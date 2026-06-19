В Украине ежегодно 19 июня отмечают День фермера – профессиональный праздник людей, которые ежедневно работают на земле, выращивая урожай и обеспечивая страну продуктами. В 2026 году эта дата приходится на пятницу.

Праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины как проявление благодарности фермерам за их важную роль в укреплении продовольственной безопасности государства, развитии сельских территорий и поддержке национальной экономики. Особенно важно почтить труд аграриев во время войны, когда плодородие каждого украинского поля является вопросом выживания.

В День фермера 2026 Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе. В подборке – искренние пожелания здоровья, щедрых урожаев и мирного неба над головой, а также прикольные поздравления с Днем фермера, которые заставят улыбнуться даже самых серьезных хозяев.

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День фермера 2026 – поздравления в картинках

Поздравительные открытки – это простой способ выразить благодарность людям, которые кормят страну. Выберите картинку с теплыми словами, чтобы напомнить знакомым фермерам, насколько важен их труд.

День фермера 2026 – поздравления в стихах

Пусть твоя ферма процветает,

Богатым будет урожай,

Удача пусть сопровождает,

Доход растет всегда пускай!

***

Всех, кто хлеб для нас растит,

Пусть Господь благословит!

С праздником вас поздравляем,

Урожаев вам желаем!

И здоровья до ста лет,

Чтобы вы не знали бед!

***

Фермерство – твоя стихия,

Ты хозяин работящий,

Радует пускай порядок

В вотчине твоей царящий.

Я в День фермера желаю

Новых и больших побед,

Радует пускай призванье

Тебя много славных лет.

***

Пусть радует земля

Богатым урожаем,

а колос золотой

Пусть станет караваем.

Пусть колосятся нивы

И пусть цветут сады,

И на родных гектарах

Хозяином будь ты!

День фермера 2026 – поздравления в прозе

Желаю, чтобы трактор заводился с полуоборота, сорняки сами убегали, а урожай сам себя собирал и в Европу экспортировал! С Днем фермера!

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Поздравляю с Днем фермера! Пусть ваш труд всегда приносит плоды, а дома царит уют, радость и счастье! Тепла в сердце и уверенности в своих силах!

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С Днем фермера! Пусть техника не буксует, дождь идет только ночью, а корова дает молоко с кофе!

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Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Именно благодаря фермерам живет украинское село, а вместе с ним – вся страна. Желаем благополучия, стабильности и благодарности от государства и громады!

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Чтобы у тебя всегда было три вещи: дождь, когда нужно, техника, что работает, и сосед, который не завидует! С Днем фермера!

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