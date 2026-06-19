В Украине ежегодно 19 июня отмечают День фермера – профессиональный праздник людей, которые ежедневно работают на земле, выращивая урожай и обеспечивая страну продуктами. В 2026 году эта дата приходится на пятницу.

Праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины как проявление благодарности фермерам за их важную роль в укреплении продовольственной безопасности государства, развитии сельских территорий и поддержке национальной экономики. Особенно важно почтить труд аграриев во время войны, когда плодородие каждого украинского поля является вопросом выживания.

В День фермера 2026 Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе. В подборке – искренние пожелания здоровья, щедрых урожаев и мирного неба над головой, а также прикольные поздравления с Днем фермера, которые заставят улыбнуться даже самых серьезных хозяев.

Сейчас смотрят

День фермера 2026 – поздравления в картинках

Поздравительные открытки – это простой способ выразить благодарность людям, которые кормят страну. Выберите картинку с теплыми словами, чтобы напомнить знакомым фермерам, насколько важен их труд.

привітання у День фермера 2025

Поздравления с Днем фермера 2026 в картинках

привітання у День фермера 2025

Открытки ко Дню фермера

привітання у День фермера 2025

С Днем фермера – открытки

привітання у День фермера 2025

Картинки с поздравлением в День фермера 2026

привітання у День фермера 2025

С Днем фермера – лучшие поздравления

День фермера 2026 – поздравления в стихах

Пусть твоя ферма процветает,
Богатым будет урожай,
Удача пусть сопровождает,
Доход растет всегда пускай!

***

Всех, кто хлеб для нас растит,
Пусть Господь благословит!
С праздником вас поздравляем,
Урожаев вам желаем!
И здоровья до ста лет,
Чтобы вы не знали бед!

***

Фермерство – твоя стихия,
Ты хозяин работящий,
Радует пускай порядок
В вотчине твоей царящий.

Я в День фермера желаю
Новых и больших побед,
Радует пускай призванье
Тебя много славных лет.

***

Пусть радует земля
Богатым урожаем,
а колос золотой
Пусть станет караваем.

Пусть колосятся нивы
И пусть цветут сады,
И на родных гектарах
Хозяином будь ты!

День фермера 2026 – поздравления в прозе

Желаю, чтобы трактор заводился с полуоборота, сорняки сами убегали, а урожай сам себя собирал и в Европу экспортировал! С Днем фермера!

***

Поздравляю с Днем фермера! Пусть ваш труд всегда приносит плоды, а дома царит уют, радость и счастье! Тепла в сердце и уверенности в своих силах!

***

С Днем фермера! Пусть техника не буксует, дождь идет только ночью, а корова дает молоко с кофе!

***

Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Именно благодаря фермерам живет украинское село, а вместе с ним – вся страна. Желаем благополучия, стабильности и благодарности от государства и громады!

***

Чтобы у тебя всегда было три вещи: дождь, когда нужно, техника, что работает, и сосед, который не завидует! С Днем фермера!

Читайте также
Праздники в июне 2026 года: когда День Конституции и День отца
свята у червні 2026

Связанные темы:

Поздравления с праздникамифермери
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.