День фермера 2026: подборка серьезных, смешных и креативных поздравлений
В Украине ежегодно 19 июня отмечают День фермера – профессиональный праздник людей, которые ежедневно работают на земле, выращивая урожай и обеспечивая страну продуктами. В 2026 году эта дата приходится на пятницу.
Праздник был установлен в 2020 году указом президента Украины как проявление благодарности фермерам за их важную роль в укреплении продовольственной безопасности государства, развитии сельских территорий и поддержке национальной экономики. Особенно важно почтить труд аграриев во время войны, когда плодородие каждого украинского поля является вопросом выживания.
В День фермера 2026 Факты ICTV собрали лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе. В подборке – искренние пожелания здоровья, щедрых урожаев и мирного неба над головой, а также прикольные поздравления с Днем фермера, которые заставят улыбнуться даже самых серьезных хозяев.
День фермера 2026 – поздравления в картинках
Поздравительные открытки – это простой способ выразить благодарность людям, которые кормят страну. Выберите картинку с теплыми словами, чтобы напомнить знакомым фермерам, насколько важен их труд.
День фермера 2026 – поздравления в стихах
Пусть твоя ферма процветает,
Богатым будет урожай,
Удача пусть сопровождает,
Доход растет всегда пускай!
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Всех, кто хлеб для нас растит,
Пусть Господь благословит!
С праздником вас поздравляем,
Урожаев вам желаем!
И здоровья до ста лет,
Чтобы вы не знали бед!
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Фермерство – твоя стихия,
Ты хозяин работящий,
Радует пускай порядок
В вотчине твоей царящий.
Я в День фермера желаю
Новых и больших побед,
Радует пускай призванье
Тебя много славных лет.
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Пусть радует земля
Богатым урожаем,
а колос золотой
Пусть станет караваем.
Пусть колосятся нивы
И пусть цветут сады,
И на родных гектарах
Хозяином будь ты!
День фермера 2026 – поздравления в прозе
Желаю, чтобы трактор заводился с полуоборота, сорняки сами убегали, а урожай сам себя собирал и в Европу экспортировал! С Днем фермера!
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Поздравляю с Днем фермера! Пусть ваш труд всегда приносит плоды, а дома царит уют, радость и счастье! Тепла в сердце и уверенности в своих силах!
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С Днем фермера! Пусть техника не буксует, дождь идет только ночью, а корова дает молоко с кофе!
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Искренне поздравляем с профессиональным праздником! Именно благодаря фермерам живет украинское село, а вместе с ним – вся страна. Желаем благополучия, стабильности и благодарности от государства и громады!
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Чтобы у тебя всегда было три вещи: дождь, когда нужно, техника, что работает, и сосед, который не завидует! С Днем фермера!