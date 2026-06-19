Какой праздник 19 июня 2026 и почему сегодня нужно отдавать долги
В пятницу, 19 июня, в Украине отмечается День фермера. Также на эту дату приходятся Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Всемирный день альбатроса, Международный день коробки и Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Иуды, брата Господня. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 19 июня 2026 года
- Какой сегодня, 19 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 19 июня 2026 года
- Что нельзя делать 19 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 19 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 19 июня 2026 года
19 июня в новоюлианском церковном календаре — день памяти святого апостола Иуды. Он также известен как Фаддей или Леввий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
О жизни и деятельности святого сохранилось немного информации. Известно, что он проповедовал Евангелие в разных частях света. Умер мученической смертью в Армении.
Какой сегодня, 19 июня 2026 года, день в Украине
19 июня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые занимаются ведением сельского хозяйства. День фермера в Украине основал президент Владимир Зеленский в 2020 году.
Праздник был установлен, учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства. Именно 19 июня 2003 года Верховная Рада приняла закон о фермерском хозяйстве.
Кто празднует день ангела 19 июня 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор и Оксана.
Что нельзя делать 19 июня 2026 года
В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижать кого-то, проявлять жадность, быть равнодушными. Народные приметы запрещают отказывать в помощи, иначе сам окажешься в затруднительном положении.
Не рекомендуется давать деньги в долг — это к бедности. Пасечникам сегодня не стоит пересчитывать пчел — насекомые начнут болеть.
Что можно делать сегодня
В народе этот день считается удачным для начала любых дел, например, для ремонта или переезда.
Также в этот день советуют отдавать долги — если вернуть даже небольшую часть, то денег у вас станет больше и в доме будет достаток.
Народные приметы на 19 июня 2026 года
- Пчелы сидят в улье — ждите дождя.
- С самого утра пчелы уже вылетели за медом — день будет погожим.
- Злые пчелы — лето будет засушливым.
- Сонные пчелы — к похолоданию.