В пятницу, 19 июня, в Украине отмечается День фермера. Также на эту дату приходятся Всемирный день прогулки, Всемирный день детского футбола, Всемирный день альбатроса, Международный день коробки и Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Иуды, брата Господня. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 19 июня 2026 года

19 июня в новоюлианском церковном календаре — день памяти святого апостола Иуды. Он также известен как Фаддей или Леввий, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

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О жизни и деятельности святого сохранилось немного информации. Известно, что он проповедовал Евангелие в разных частях света. Умер мученической смертью в Армении.

Какой сегодня, 19 июня 2026 года, день в Украине

19 июня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые занимаются ведением сельского хозяйства. День фермера в Украине основал президент Владимир Зеленский в 2020 году.

Праздник был установлен, учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства. Именно 19 июня 2003 года Верховная Рада приняла закон о фермерском хозяйстве.

Кто празднует день ангела 19 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор и Оксана.

Что нельзя делать 19 июня 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижать кого-то, проявлять жадность, быть равнодушными. Народные приметы запрещают отказывать в помощи, иначе сам окажешься в затруднительном положении.

Не рекомендуется давать деньги в долг — это к бедности. Пасечникам сегодня не стоит пересчитывать пчел — насекомые начнут болеть.

Что можно делать сегодня

В народе этот день считается удачным для начала любых дел, например, для ремонта или переезда.

Также в этот день советуют отдавать долги — если вернуть даже небольшую часть, то денег у вас станет больше и в доме будет достаток.

Народные приметы на 19 июня 2026 года

Пчелы сидят в улье — ждите дождя.

С самого утра пчелы уже вылетели за медом — день будет погожим.

Злые пчелы — лето будет засушливым.

Сонные пчелы — к похолоданию.

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