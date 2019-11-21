У селі Волинської області троє чоловіків зґвалтували 22-річну дівчину.

У селі Невір на Волині троє чоловіків зґвалтували 22-річну дівчину після застілля.

19 листопада ввечері знайомий зі своїм другом приїхав в село Ветли на автомобілі і запросив дівчину на застілля в сусіднє село.

Мати постраждалої розповіла, що з цим хлопцем її дочка познайомилася на заробітках.

Під час застілля компанія п’яних хлопців почала чіплятися до дівчини, а коли вона почала чинити опір – побили її і зґвалтували. Знайомий, який запросив її на святкування почав захищати дівчину, але його теж побили. Саме він і привіз її додому.

За словами матері, у доньки дуже болить голова, розбите обличчя і опухло око.

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Того ж дня, поліцейські затримали трьох підозрюваних – 18-річного, 20-річного та 30-річного жителів області.

Зловмисників затримали та помістили в СІЗО. Один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння автомобілем.

Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні групового згвалтування. Їм загрожує від семи до 12 років.

Нагадаємо, 7 листопада у Харкові чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку. Також він, погрожуючи ножем, заклеївши рот скотчем і зв’язавши руки пластиковими хомутами, зґвалтував 73-річну бабусю.

Джерело: Нацполіція, Вісник,