У селі Волинської області троє чоловіків зґвалтували 22-річну дівчину.
У селі Невір на Волині троє чоловіків зґвалтували 22-річну дівчину після застілля.
19 листопада ввечері знайомий зі своїм другом приїхав в село Ветли на автомобілі і запросив дівчину на застілля в сусіднє село.
Мати постраждалої розповіла, що з цим хлопцем її дочка познайомилася на заробітках.
Під час застілля компанія п’яних хлопців почала чіплятися до дівчини, а коли вона почала чинити опір – побили її і зґвалтували. Знайомий, який запросив її на святкування почав захищати дівчину, але його теж побили. Саме він і привіз її додому.
За словами матері, у доньки дуже болить голова, розбите обличчя і опухло око.
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Того ж дня, поліцейські затримали трьох підозрюваних – 18-річного, 20-річного та 30-річного жителів області.
Зловмисників затримали та помістили в СІЗО. Один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння автомобілем.
Вирішується питання про оголошення підозри в скоєнні групового згвалтування. Їм загрожує від семи до 12 років.
Нагадаємо, 7 листопада у Харкові чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку. Також він, погрожуючи ножем, заклеївши рот скотчем і зв’язавши руки пластиковими хомутами, зґвалтував 73-річну бабусю.
Джерело: Нацполіція, Вісник,