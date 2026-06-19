За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 64 авиационных удара, сбросив 213 управляемых авиабомб.

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Кроме того, привлек для поражения 5 797 дронов-камикадзе и совершил 2 183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 19 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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