В Винницкой области полиция разоблачила мужчину в растлении его малолетней дочери, создании порнографической продукции и продажи ее через интернет.

39-летний житель Винницкой области в течение 2013-2014 годов развращал свою малолетнюю дочь. Сейчас девочке 11 лет. Также он создавал видео и фотоматериалы с признаками детской порнографии и распространял за деньги через сайты.

По месту жительства мужчины во время обыска были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: видеокамера, фотоаппарат, с помощью которых изготавливалась порнопродукция, ноутбуки, жесткие диски, флэш-носители.

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Было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 301 УК Украины. Санкция статьи – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.











На Виннитчине отец развращал свою 11-летнюю дочь / 3 фотографии

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