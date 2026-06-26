Дальнобойные санкции Украины средней дальности полностью реализуются. Это справедливый ответ для России за полномасштабную войну против Украины, которую начала и должна закончить именно Москва.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 26 июня 2026 года.

Зеленский о давлении на РФ ради мира

– Россия должна забрать эту войну с собой из Украины. Нам война не нужна. Украина дала предложения ключевым партнерам, – сказал Зеленский.

По словам президента, друзья российского диктатора Владимира Путина слышали от украинской стороны, что возможны встреча и окончание этой войны. Но нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру.

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Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто вместе подталкивает Россию к дипломатии, помогает защищать Украину и человеческую жизнь.

Зеленский об обмене пленными

Украина продолжает возвращать людей из российского плена – сегодня еще 160 военных дома. Практически все они находились в неволе еще с 2022 года.

Среди них – защитники Мариуполя, Азовстали, всей Донбасса и других направлений, в частности Запорожской, Сумской и Киевской областей.

– Мы должны вернуть каждого, военных и гражданских, кто до сих пор в российской неволе. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются. Спасибо команде, которая занимается переговорами, и каждому нашему подразделению, которое пополняет обменный фонд для Украины, – сказал Зеленский.

По словам президента, наступательная активность на фронте и отбивание российских штурмов – это возможность вернуть украинцев из России.

По данным Зеленского, уже более 9,5 тыс. человек удалось вернуть домой с начала полномасштабной войны. Только уже за этот год – 1596 украинцев. Ожидаются следующие этапы, отметил президент.

Особенно он поблагодарил всех, кто не оставляет людей без должной поддержки после возвращения. По его мнению, адаптация, необходимое лечение и решение социальных вопросов – это важно.

Зеленский о конференции в Гданьске

Как отметил президент, сегодня уже в Киеве с результатами конференции в Гданьске докладывала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

– Мы обсуждали договоренности: есть для Украины 160 соглашений, общий объем – более €10 млрд. Важное направление – энергетика и восстановление в регионах, – заявил Зеленский.

По мнению президента, за летнее время необходимо максимально выполнить планы устойчивости областей и общин. По его словам, это принципиально. В то же время, соглашения, привезенные с конференции, должны дополнять эту работу.

Кроме этого, украинская сторона подробно говорила с дипломатами по поводу встреч и коммуникаций в течение июня-июля с партнерами. Все должно быть результативным, уверен президент.

– Председательство Кипра в Европейском Союзе, следующее председательство Ирландии. Есть важный прогресс с кластерами, надеемся, что возможно дальнейшее движение. Готовимся также к саммиту НАТО в Анкаре. Будет много двусторонних форматов, – анонсировал он.

В то же время усиление противовоздушной обороны остается приоритетом для Украины, подчеркнул Зеленский.

– Антибаллистика, ракеты, системы для Украины и общий европейский проект производства антибаллистики – нужен реальный результат. Я благодарен лидерам и странам, которые уже вместе с нами в антибаллистике. Эта работа продолжается, – резюмировал президент.

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