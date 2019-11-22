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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині батько розбещував свою 11-річну дочку

У Вінницькій області поліція викрила чоловіка  у розбещенні  його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через інтернет.

На Вінниччині батько розбещував свою 11-річну дочку

39-річний мешканець Вінниччини  протягом 2013-2014 років розбещував свою малолітню доньку. Зараз дівчинці 11 років. Також він створював відео та фотоматеріали з ознаками дитячої порнографії та розповсюджував за гроші через сайти.

За місцем проживання чоловіка під час обшуку були вилучені  речові докази злочинної діяльності: відеокамеру, фотоапарат, з допомогою яких виготовлялася порнопродукція,  ноутбуки, жорсткі диски, флеш-носії тощо.

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Було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.301 КК України. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

На Вінниччині батько розбещував свою 11-річну дочку / 3 фотографии

Раніше ми писали, що у Харківській області рідний дядько розбещував 7-річну дівчинку. Його затримала поліція.

Джерело: Нацполіція

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