У Вінницькій області поліція викрила чоловіка у розбещенні його малолітньої доньки, створенні порнографічної продукції та продажу її через інтернет.

39-річний мешканець Вінниччини протягом 2013-2014 років розбещував свою малолітню доньку. Зараз дівчинці 11 років. Також він створював відео та фотоматеріали з ознаками дитячої порнографії та розповсюджував за гроші через сайти.

За місцем проживання чоловіка під час обшуку були вилучені речові докази злочинної діяльності: відеокамеру, фотоапарат, з допомогою яких виготовлялася порнопродукція, ноутбуки, жорсткі диски, флеш-носії тощо.

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Було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.301 КК України. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.











На Вінниччині батько розбещував свою 11-річну дочку / 3 фотографии

Раніше ми писали, що у Харківській області рідний дядько розбещував 7-річну дівчинку. Його затримала поліція.