Авиакатастрофа произошла, когда самолет совершал рейс в город Бени в Конго.

На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.

Спасатели вытащили из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.

По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

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Самолет совершал рейс в город Бени, который находится примерно в 250 км к северу от Гома.

Напомним, самолет времен Второй мировой войны разбился в аэропорту Брэдли в США.

Источник: Reuters