Авиакатастрофа произошла, когда самолет совершал рейс в город Бени в Конго.
На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.
Спасатели вытащили из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.
По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.
#GOMA_RDC: Pendant le crash la population s’est permise de maitriser le feu elle-même, avant l’arrivée en retard des anti-incendies. C’est pourquoi certains habitants sont toujours victimes des explosions. @gisele_kaj @matumo_b @TinaSalama2 @radiookapi @luchaRDC @habariRDC pic.twitter.com/B6MswZSV51
— Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019
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Самолет совершал рейс в город Бени, который находится примерно в 250 км к северу от Гома.
Напомним, самолет времен Второй мировой войны разбился в аэропорту Брэдли в США.
Источник: Reuters