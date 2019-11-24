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Факты / Происшествия

В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 18 людей

Авиакатастрофа произошла, когда самолет совершал рейс в город Бени в Конго.

В Конго самолет упал на жилые дома, погибли 18 людей

На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.

Спасатели вытащили из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.

По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

Читайте: Три дома в огне: в США упал самолет

Самолет совершал рейс в город Бени, который находится примерно в 250 км к северу от Гома.

Напомним, самолет времен Второй мировой войны разбился в аэропорту Брэдли в США.

Источник: Reuters

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