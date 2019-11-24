Авіакатастрофа сталася, коли літак здійснював рейс до міста Бені у Конго.

На сході Конго невдовзі після зльоту зазнав аварії пасажирський літак компанії Busy Bee.

Рятувальники витягли з уламків 18 тіл після того, як лайнер врізався в густонаселений район у місті Гома.

За даними неназваного представника авіакомпанії Busy Bee, 19-місний Dornier 228-200 зазнав аварії з 16 пасажирами і двома членами екіпажу на борту.

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Літак здійснював рейс до міста Бені, розміщене приблизно за 250 км на північ від Гома.

Нагадаємо, літак часів Другої світової війни розбився в аеропорту Бредлі у США.

Джерело: Reuters