Авіакатастрофа сталася, коли літак здійснював рейс до міста Бені у Конго.
На сході Конго невдовзі після зльоту зазнав аварії пасажирський літак компанії Busy Bee.
Рятувальники витягли з уламків 18 тіл після того, як лайнер врізався в густонаселений район у місті Гома.
За даними неназваного представника авіакомпанії Busy Bee, 19-місний Dornier 228-200 зазнав аварії з 16 пасажирами і двома членами екіпажу на борту.
#GOMA_RDC: Pendant le crash la population s’est permise de maitriser le feu elle-même, avant l’arrivée en retard des anti-incendies. C’est pourquoi certains habitants sont toujours victimes des explosions. @gisele_kaj @matumo_b @TinaSalama2 @radiookapi @luchaRDC @habariRDC pic.twitter.com/B6MswZSV51
— Ushindi (@eliezaireushin) November 24, 2019
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Літак здійснював рейс до міста Бені, розміщене приблизно за 250 км на північ від Гома.
Нагадаємо, літак часів Другої світової війни розбився в аеропорту Бредлі у США.
Джерело: Reuters