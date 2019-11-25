В Харькове во дворе дома по ул. Чайковского, 6 подорвали Nissan Qashqaі, где внутри был мужчина.

В Харькове на улице Чайковского, 6 взорвали авто, которое, вероятно, принадлежало местному бизнесмену.

По словам представителя ГУ ДСНС Игоря Лупандина, спасателей вызвали на место около 10.40. На месте происшествия работают сотрудники ДСНС, полиция и скорая.

Начальник ГУ Нацполиции Валерий Сокуренко констатировал, что на месте инцидента сработало взрывное устройство.

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– Предварительно, подложили возле машины на асфальт, что именно взорвалось – устанавливается. Погибших, раненых нет, – отметил Сокуренко.

В результате взрыва повреждены автомобили, припаркованные рядом, а также несколько окон дома. Вокруг авто рассыпаны осколки стекла, автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, утром 19 ноября во дворе дома на улице Гладкова в Днепре произошел взрыв, в результате которого погиб 44-летний мужчина.