Утром во дворе дома на улице Гладкова в Днепре произошел взрыв, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

Полиция Днепра установила, что около 6.00 во дворе многоэтажки взорвался неизвестный предмет, предварительно, граната.

Мужчина 1975 года рождения погиб на месте происшествия.

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Полиция рассматривает все возможные версии и устанавливает обстоятельства взрыва.

Открыто уголовное производство по двум статьям УКУ: 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 115 (умышленное убийство) с отметкой самоубийство.

Напомним, 22 октября в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.