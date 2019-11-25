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Факти / Надзвичайні події

У Харкові підірвали авто з чоловіком усередині

У Харкові у дворі будинку на вул. Чайковського, 6 підірвали Nissan Qashqaі, де всередині був чоловік.

У Харкові підірвали авто з чоловіком усередині

У Харкова на вулиці Чайковського, 6 підірвали авто, яке, ймовірно, належало місцевому бізнесмену.

За словами речника ГУ ДСНС Ігоря Лупандіна, рятувальників викликали на місце близько 10.40. На місці події працюють співробітники ДСНС, поліція та швидка.

Начальник ГУ Нацполіції Валерій Сокуренко констатував, що на місці інциденту спрацював вибуховий пристрій.

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– Попередньо, підклали біля машини на асфальт, що саме вибухнуло — встановлюють. Загиблих, поранених немає, – зазначив Сокуренко.

Внаслідок вибуху пошкоджені автомобілі, що були припарковані поруч, а також кілька вікон будинку. Навколо авто розсипані уламки скла, автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

Нагадаємо, вранці 19 листопада у дворі будинку на вулиці Гладкова у Дніпрі стався вибух, внаслідок якого загинув 44-річний чоловік.

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