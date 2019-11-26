Неизвестный перелез через забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в авто семьи и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

В ночь на вторник, 26 ноября, сожгли авто семьи и.о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, неизвестный перебрался через забор закрытой стоянки и бросил в транспортное средство бутылку с зажигательной смесью.

По словам Нефьодова, эти действия злоумышленника зафиксированы на видео.

– Куча вариантов – от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами, – заявил он.

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На место поджога прибыли следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Правоохранители внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

Как сообщалось, в сентябре в Киевской области сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Фото: Максим Нефьодов