Невідомий переліз через паркан та кинув пляшку із запальною сумішшю в авто сім’ї в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.

У ніч на вівторок, 26 листопада, спалили авто сім’ї в.о. керівника Одеської митниці Ігоря Резніка.

Про це розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, невідомий перебрався через паркан закритої стоянки і кинув у транспортний засіб пляшку із запальною сумішшю.

За словами Нефьодова, ці дії зловмисника зафіксовано на відео.

– Купа варіантів – від контрабандистів до навіть деяких окремих співробітників митниці, яких ми образили боротьбою зі схемами, – заявив він.

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На місце підпалу прибули слідчо-оперативна група, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК.

Як повідомлялося, у вересні на Київщині спалили будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Фото: Максим Нефьодов