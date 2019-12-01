В штате Южная Дакота в США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли девять человек.
Неподалеку от города Чемберлен в США разбился одномоторный турбовинтовой самолет Pilatus PC-1, на борту которого находились 12 человек.
В результате авиакатастрофы погибли девять человек, среди которых двое детей и пилот.
Самолет направлялся в город Айдахо-Фолс и разбился вскоре после взлета из местного аэропорта.
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Трех пострадавших в результате авиакатастрофы доставили в больницу города Су-Фолс.
Падение самолета могло произойти из-за сильного ветра, снегопада и в общем сложных погодных условий, которые наблюдались в регионе.
На место катастрофы уже отправились сотрудники Федеральной авиационной администрации США. Они должны выяснить все причины, которые привели к аварии самолета.
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Источник: NBC News
Фото: NYOOOZ TV (Скриншот)