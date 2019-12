В канадском Виннипеге в пятницу, 29 ноября, полиция задержала мужчину, который угнал пожарную машину и пытался сбежать на ней от преследования.

Угон произошел, когда пожарные прибыли на вызов и оставили спецавто с заведенным двигателем.

Преследование вели 14 автомобилей полиции и вертолет. Во время езды преступник пытался наехать на пешеходов в центральной части города.

Остановить злоумышленника смогли при помощи ремней с шипами.

Meanwhile in #winnipeg someone stole a fire truck and decided to take it for a wild ride around the city smh. pic.twitter.com/YZWechXonS

