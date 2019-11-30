В Канаде мужчину, который угнал пожарную машину, смогли остановить только при помощи ремней с шипами.
В канадском Виннипеге в пятницу, 29 ноября, полиция задержала мужчину, который угнал пожарную машину и пытался сбежать на ней от преследования.
Угон произошел, когда пожарные прибыли на вызов и оставили спецавто с заведенным двигателем.
Преследование вели 14 автомобилей полиции и вертолет. Во время езды преступник пытался наехать на пешеходов в центральной части города.
Остановить злоумышленника смогли при помощи ремней с шипами.
Meanwhile in #winnipeg someone stole a fire truck and decided to take it for a wild ride around the city smh. pic.twitter.com/YZWechXonS
— DOC (@DOCOFDOCS) November 30, 2019
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Грузовик пробил колесо ловушкой и остановился под мостом на проспекте Ассинибойн.
Полиция не рассматривает происшествие как террористический акт и пока не может сказать, был ли мужчина под наркотиками.
Напомним, террорист нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте.
Источник: CBC