В Канаде мужчину, который угнал пожарную машину, смогли остановить только при помощи ремней с шипами.

В канадском Виннипеге в пятницу, 29 ноября, полиция задержала мужчину, который угнал пожарную машину и пытался сбежать на ней от преследования.

Угон произошел, когда пожарные прибыли на вызов и оставили спецавто с заведенным двигателем.

Преследование вели 14 автомобилей полиции и вертолет. Во время езды преступник пытался наехать на пешеходов в центральной части города.

Остановить злоумышленника смогли при помощи ремней с шипами.

Meanwhile in #winnipeg someone stole a fire truck and decided to take it for a wild ride around the city smh. pic.twitter.com/YZWechXonS — DOC (@DOCOFDOCS) November 30, 2019

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Грузовик пробил колесо ловушкой и остановился под мостом на проспекте Ассинибойн.

Полиция не рассматривает происшествие как террористический акт и пока не может сказать, был ли мужчина под наркотиками.

Напомним, террорист нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте.

Источник: CBC