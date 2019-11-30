В аэропорту Борисполь полиция в багаже пассажира обнаружила гранату.

Работники службы безопасности аэропорта Борисполь обнаружили гранату в одном из багажей на самолет рейса Киев – Хургада.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые прибыли в аэропорт, изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Правоохранителям удалось установить, что багаж, где находилось взрывное устройство, принадлежит 36-летнему жителю Донецка.

Читайте: В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин

Мужчину задержали. Он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Днепре во дворе многоэтажки мужчина подорвался на гранате.