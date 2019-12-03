В Киевской области Porsche протаранил маршрутку, которая в последствии перевернулась.
В городе Буча под Киевом столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута. В результате удара микроавтобус перевернулся.
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В результате столкновения микроавтобус упал на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого люди оказались буквально раздавлены Рутой. Два человека, предварительно, парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека пострадали, – рассказали в полиции.
Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли
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Ранее Факты ICTV писали, что возле Черновцов на объездной дороге
. От удара легковушка загорелась. легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом
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