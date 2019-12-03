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Факты / Происшествия

Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли

В Киевской области Porsche протаранил маршрутку, которая в последствии перевернулась.

Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли

В городе Буча под Киевом столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута. В результате удара микроавтобус перевернулся.

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В результате столкновения микроавтобус упал на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого люди оказались буквально раздавлены Рутой. Два человека, предварительно, парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека пострадали, – рассказали в полиции.

Под Киевом Porsche протаранил маршрутку – два человека погибли / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что возле Черновцов на объездной дороге легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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