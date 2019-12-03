У Київській області Porsche протаранив маршрутку, яка потім перекинулася.
У місті Буча під Києвом зіткнулися Porsche Cayenne і маршрутка Рута. Внаслідок удару мікроавтобус перекинувся.
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– Внаслідок зіткнення мікроавтобус впав на правий бік, а пасажири випали через вікно. Після цього люди виявилися буквально роздавлені Рутою. Двоє людей, попередньо, юнак і дівчина, загинули на місці. Ще три людини постраждали, – розповіли в поліції.
Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що біля Чернівців на об’їзній дорозі легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся.
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