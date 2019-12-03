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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули

У Київській області Porsche протаранив маршрутку, яка потім перекинулася.

Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули

У місті Буча під Києвом зіткнулися Porsche Cayenne і маршрутка Рута. Внаслідок удару мікроавтобус перекинувся.

Читайте: На Одещині Hyundai влетів у маршрутку – вісім постраждалих

– Внаслідок зіткнення мікроавтобус впав на правий бік, а пасажири випали через вікно. Після цього люди виявилися буквально роздавлені Рутою. Двоє людей, попередньо, юнак і дівчина, загинули на місці. Ще три людини постраждали, – розповіли в поліції.

Під Києвом Porsche протаранив маршрутку – дві людини загинули / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що біля Чернівців на об’їзній дорозі легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Від удару легковик загорівся.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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