В Кривом Роге мужчина показывал половой орган своей трехлетней дочери.

Такое поведение мужчины заметила соседка. Она утверждает, что он был пьян.

По ее словам, это произошло ночью. Она услышала плач ребенка из квартиры. Через приоткрытую дверь женщина увидела, что внутри в коридоре находился мужчина.

В какой-то момент он припустил штаны и показал своей маленькой дочери половой орган.

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Женщина сделала замечание мужчине и вызвала полицию.

По предварительной информации, семью характеризуют как неблагополучную. Есть информация, что кроме этой девочки в квартире проживает еще двое детей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в парке Львова мужчина несколько дней показывал гениталии детям.

Источник: Первый городской