У Кривому Розі чоловік розбещував свою 3-річну доньку і показував їй статевий орган.

Таку поведінку чоловіка помітила сусідка. Вона стверджує, що він був п’яний.

За її словами, це сталося вночі. Вона почула плач дитини з квартири. Через привідчинені двері жінка побачила, що всередині в коридорі перебував чоловік.

У якийсь момент він приспустив штани і показав своїй маленькій доньці статевий орган.

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Жінка зробила зауваження чоловіку і викликала поліцію.

За попередньою інформацією, сім’ю характеризують як неблагополучну. Є інформація, що крім цієї дівчинки в квартирі проживає ще двоє дітей.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у парку Львова чоловік кілька днів показував геніталії дітям.

Джерело: Первый городской