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Гасят остатки тления и разбирают завалы: что происходит сейчас на месте пожара в Одессе

После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают тушить отдельные участки тления здания.

Гасят остатки тления и разбирают завалы: что происходит сейчас на месте пожара в Одессе

Пожар в Одесском колледже потушили 4 декабря примерно в 19.30.

Утром 5 декабря спасатели сообщили, что открытого огня уже нет. Подразделения ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления в здании.

Также они сообщили, что внутри здания колледжа падают сгоревшие строительные конструкции.

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Гасят остатки тления и разбирают завалы: что происходит сейчас на месте пожара в Одессе / 4 фотографии

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадали 27 человек. Из них 13 подростков и семь спасателей. Также известно о погибшей 17-летней девушке.

Спасатели продолжают поиски 15 человек, пропавших без вести.

Мэр города Геннадий Труханов объявил 5 и 6 декабря траур в Одессе.

Причиной пожара в колледже Одессы, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель.

Фото: Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Источник: ГСЧС

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