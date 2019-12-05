После пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают тушить отдельные участки тления здания.
Пожар в Одесском колледже потушили 4 декабря примерно в 19.30.
Утром 5 декабря спасатели сообщили, что открытого огня уже нет. Подразделения ГСЧС продолжают тушить отдельные очаги тления в здании.
Также они сообщили, что внутри здания колледжа падают сгоревшие строительные конструкции.
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По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадали 27 человек. Из них 13 подростков и семь спасателей. Также известно о погибшей 17-летней девушке.
Спасатели продолжают поиски 15 человек, пропавших без вести.
Мэр города Геннадий Труханов объявил 5 и 6 декабря траур в Одессе.
Причиной пожара в колледже Одессы, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель.
Фото: Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса