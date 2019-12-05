Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуть гасити окремі ділянки тління будівлі.

Пожежу в Одеському коледжі загасили 4 грудня приблизно о 19.30.

Зранку 5 грудня рятувальники повідомили, що відкритого вогню вже немає. Підрозділи ДСНС продовжують гасити окремі осередки тління в будівлі.

Також вони повідомили, що всередині будівлі коледжу падають згорілі будівельні конструкції.

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За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі постраждали 27 людей. З них 13 підлітків та семеро рятувальників. Також відомо про загиблу 17-річну дівчину.

Рятувальники продовжують пошуки 15 людей, які зникли безвісти.

Мер міста Геннадій Труханов оголосив 5 і 6 грудня днями жалоби в Одесі.

Причиною пожежі в коледжі Одеси, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач.

Фото: Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу