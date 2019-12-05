PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу продовжуть гасити окремі ділянки тління будівлі.

Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі

Пожежу в Одеському коледжі загасили 4 грудня приблизно о 19.30.

Зранку 5 грудня рятувальники повідомили, що відкритого вогню вже немає. Підрозділи ДСНС продовжують гасити окремі осередки тління в будівлі.

Також вони повідомили, що всередині будівлі коледжу падають згорілі будівельні конструкції.

Читайте: Пожежа в Одесі – список постраждалих

Гасять тління і розбирають завали: що відбувається зараз на місці пожежі в Одесі / 4 фотографии

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі постраждали 27 людей. З них 13 підлітків та семеро рятувальників. Також відомо про загиблу 17-річну дівчину.

Рятувальники продовжують пошуки 15 людей, які зникли безвісти.

Мер міста Геннадій Труханов оголосив 5 і 6 грудня днями жалоби в Одесі.

Причиною пожежі в коледжі Одеси, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач.

Фото: Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: для пошуку постраждалих приженуть спеціальний кран
Пожежа в Одесі – під коледжем люди зі вчора чекають зниклих родичів
Пожежа в Одесі – під коледжем люди зі вчора чекають зниклих родичів
Пожежа в Одесі: останні новини про постраждалих та пошуки зниклих
Пожежа в Одесі: останні новини про постраждалих та пошуки зниклих
Не залишимо на самоті з горем – звернення Зеленського щодо пожежі в Одесі
Не залишимо на самоті з горем – звернення Зеленського щодо пожежі в Одесі
Пожежа в Одесі – список постраждалих
Пожежа в Одесі – список постраждалих
Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали попередню причину
Пожежа в Одесі: у ДСНС назвали попередню причину
Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+
Люди падали з вікон: відео пожежі в коледжі Одеси 18+
Пожежа в Одесі
Родичі публікують фото зниклих безвісти після пожежі в Одесі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка