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Факты / Происшествия

Пожар в Одессе – список пострадавших

В больницы Одессы попали 27 человек, пострадавших в результате пожара в колледже. Список пострадавших – читайте в материале Фактов ICTV.

Пожар в Одессе – список пострадавших

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Согласно списку, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь получают шесть работников ДСНС, преподаватель колледжа и бухгалтер.

Областная детская клиническая больница:

  • Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
  • Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
  • Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.
  • Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
  • Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
  • Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.
  • Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.
  • Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,

Городская детская клиническая больница №3:

  • Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
  • Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
  • Владимирова Виктория Юрьевна
  • Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р

Городская клиническая больница №1:

  • Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет
  • Шатохин Сергей Николаевич, 43 года
  • Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС
  • Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС
  • Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС
  • Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС
  • Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

  • Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)
  • Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС

Городская клиническая больница №10:

  • Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.
  • Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.
  • Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета: 

  • Савельева Ирина Владимировна, 18 лет
  • Попова Наталья Петровна, 68 лет
  • Кубко Ирина Васильевна, 54 года, бухгалтер
  •  Морозюк Вадим Викторович, 1991 г.р, ДСНС
  • Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.

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