В больницы Одессы попали 27 человек, пострадавших в результате пожара в колледже. Список пострадавших – читайте в материале Фактов ICTV.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Согласно списку, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь получают шесть работников ДСНС, преподаватель колледжа и бухгалтер.

Областная детская клиническая больница:

Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.

Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,

Городская детская клиническая больница №3:

Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.

Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

Владимирова Виктория Юрьевна

Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р

Городская клиническая больница №1:

Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

Шатохин Сергей Николаевич, 43 года

Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС

Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС

Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС

Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС

Погибшая, 17 лет

Городская клиническая больница №11:

Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)

Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС

Городская клиническая больница №10:

Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.

Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.

Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета:

Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

Попова Наталья Петровна, 68 лет

Кубко Ирина Васильевна, 54 года, бухгалтер

Морозюк Вадим Викторович, 1991 г.р, ДСНС

Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.