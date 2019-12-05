В больницы Одессы попали 27 человек, пострадавших в результате пожара в колледже. Список пострадавших – читайте в материале Фактов ICTV.
Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Согласно списку, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь получают шесть работников ДСНС, преподаватель колледжа и бухгалтер.
Областная детская клиническая больница:
- Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.
- Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.
- Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.
- Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
- Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.
- Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.
- Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.
- Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,
Городская детская клиническая больница №3:
- Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.
- Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.
- Владимирова Виктория Юрьевна
- Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р
Городская клиническая больница №1:
- Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет
- Шатохин Сергей Николаевич, 43 года
- Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р. ДСНС
- Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ДСНС
- Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ДСНС
- Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ДСНС
- Погибшая, 17 лет
Городская клиническая больница №11:
- Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)
- Базга Александр Петрович, 41 год, ДСНС
Городская клиническая больница №10:
- Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.
- Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.
- Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.
Клиника Медуниверситета:
- Савельева Ирина Владимировна, 18 лет
- Попова Наталья Петровна, 68 лет
- Кубко Ирина Васильевна, 54 года, бухгалтер
- Морозюк Вадим Викторович, 1991 г.р, ДСНС
- Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.
Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.
Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.