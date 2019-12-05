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Факты / Происшествия

Перелом и рана головы: в центре Киева на женщину упали леса

В Киеве на Крещатике на женщину упали стротельные леса. Пострадавшая получила травму головы и перелом.

Перелом и рана головы: в центре Киева на женщину упали леса

5 декабря в Киеве во время строительных работ металлическая конструкция упала на женщину.

Пострадавшая доставлена в 17-ю больницу, в отделение политравмы. У нее перелом лучевой кости и рана головы.

Еще одному человеку повезло вовремя отскочить.

Чрезвычайное событие произошло на улице Крещатик, где рабочие разрисовывали фасад здания.

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В один момент строительные леса сорвались и упали.

Напомним, во Львове из-за падения строительного крана пострадала женщина.

Источник: Киев Оперативний

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