В Киеве на Крещатике на женщину упали стротельные леса. Пострадавшая получила травму головы и перелом.

5 декабря в Киеве во время строительных работ металлическая конструкция упала на женщину.

Пострадавшая доставлена в 17-ю больницу, в отделение политравмы. У нее перелом лучевой кости и рана головы.

Еще одному человеку повезло вовремя отскочить.

Чрезвычайное событие произошло на улице Крещатик, где рабочие разрисовывали фасад здания.

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В один момент строительные леса сорвались и упали.

Напомним, во Львове из-за падения строительного крана пострадала женщина.