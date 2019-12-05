В Киеве на Крещатике на женщину упали стротельные леса. Пострадавшая получила травму головы и перелом.
5 декабря в Киеве во время строительных работ металлическая конструкция упала на женщину.
Пострадавшая доставлена в 17-ю больницу, в отделение политравмы. У нее перелом лучевой кости и рана головы.
Еще одному человеку повезло вовремя отскочить.
Чрезвычайное событие произошло на улице Крещатик, где рабочие разрисовывали фасад здания.
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В один момент строительные леса сорвались и упали.
Напомним, во Львове из-за падения строительного крана пострадала женщина.
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