У Києві на Хрещатику на жінку впали будівельні риштування. Постраждала отримала травму голови і перелом.
5 грудня у Києві під час будівельних робіт металева конструкція впала на жінку.
Постраждалу доставили до 17-ї лікарні, у відділення політравми. У неї перелом променевої кістки і рана голови.
Ще одній людині пощастило вчасно відскочити.
Надзвичайна подія сталася на вулиці Хрещатик, де робітники розмальовували фасад будівлі.
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В один момент будівельні риштування зірвалися і впали.
Нагадаємо, у Львові через падіння будівельного крана постраждала жінка.
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