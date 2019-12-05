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Факти / Надзвичайні події

Перелом і рана голови: у центрі Києва на жінку впали риштування

У Києві на Хрещатику на жінку впали будівельні риштування. Постраждала отримала травму голови і перелом.

Перелом і рана голови: у центрі Києва на жінку впали риштування

5 грудня у Києві під час будівельних робіт металева конструкція впала на жінку.

Постраждалу доставили до 17-ї лікарні, у відділення політравми. У неї перелом променевої кістки і рана голови.

Ще одній людині пощастило вчасно відскочити.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Хрещатик, де робітники розмальовували фасад будівлі.

Читайте: У Києві на станції Хрещатик чоловік впав на рейки – рух призупинено

В один момент будівельні риштування зірвалися і впали.

Нагадаємо, у Львові через падіння будівельного крана постраждала жінка.

Джерело: Київ Оперативний

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