У лікарні Одеси потрапили 27 осіб, постраждалих унаслідок пожежі в коледжі. Список постраждалих – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр опублікував список постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
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Відповідно до списку, серед постраждалих щонайменше 12 неповнолітніх. Також медичну допомогу отримують шість працівників ДСНС, викладач коледжу та бухгалтер.
Обласна дитяча клінічна лікарня:
- Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н.
- Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.
- Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н.
- Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н.
- Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н.
- Бац Анна Сергіївна, 2003 р.н.
- Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.
Міська дитяча клінічна лікарня №3:
- Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н.
- Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н.
- Владимирова Вікторія Юріївна
- Тарас Катерина Олегівна – 2002 р.н
Міська клінічна лікарня №1:
- Глазкова Любов Сергіївна, 58 років
- Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки
- Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н., ДСНС
- Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС
- Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС
- Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС
- Загибла, 17 років
Міська клінічна лікарня №11:
- Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (Викладач коледжу)
- Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС
Міська клінічна лікарня №10:
- Рокіна Олена В’ячеславівна, 2001. р.н.
- Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н.
- Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.
Клініка Медуніверситету:
- Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років
- Попова Наталія Петрівна, 68 років
- Кубко Ірина Василівна, 54 роки, бухгалтер
- Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н., ДСНС
- Лозівська Любов Флоріановна, 2002 р.н.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.
Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.