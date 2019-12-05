У лікарні Одеси потрапили 27 осіб, постраждалих унаслідок пожежі в коледжі. Список постраждалих – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Заступник міського голови Одеси Андрій Котляр опублікував список постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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Відповідно до списку, серед постраждалих щонайменше 12 неповнолітніх. Також медичну допомогу отримують шість працівників ДСНС, викладач коледжу та бухгалтер.

Обласна дитяча клінічна лікарня:

Чернявська Христина Вікторівна, 2002 р.н. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н. Свердленко Софія Валеріївна, 2002 р.н. Куртеєва Марія Ігорівна, 2003 р.н. Бахчіванжі Олена Василівна, 2003 р.н. Бац Анна Сергіївна, 2003 р.н. Авдєєнко Анастасія Олександрівна 2003 р.н.

Міська дитяча клінічна лікарня №3:

Беркатюк Вікторія Андріївна, 2003 р.н. Новицький Юрій Володимирович, 2004 р.н. Владимирова Вікторія Юріївна Тарас Катерина Олегівна – 2002 р.н

Міська клінічна лікарня №1:

Глазкова Любов Сергіївна, 58 років Шатохін Сергій Миколайович, 43 роки Щербаков Артем Іванович, 1984 р.н., ДСНС Крижанівський Володимир Сергійович, 35 років, ДСНС Нестеренко Дмитро Петрович, 38 років, ДСНС Самойлов Станіслав Павлович, 1981 р.н., ДСНС Загибла, 17 років

Міська клінічна лікарня №11:

Хмарська Вікторія Василівна, 1967 р.н. (Викладач коледжу) Базга Олександр Петрович, 41 рік, ДСНС

Міська клінічна лікарня №10:

Рокіна Олена В’ячеславівна, 2001. р.н. Белінська Руслана Віталіївна, 2001 р.н. Винарчук Олена Русланівна, 2002 р.н.

Клініка Медуніверситету:

Савельєва Ірина Володимирівна, 18 років Попова Наталія Петрівна, 68 років Кубко Ірина Василівна, 54 роки, бухгалтер Морозюк Вадим Вікторович, 1991 р.н., ДСНС Лозівська Любов Флоріановна, 2002 р.н.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.