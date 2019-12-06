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Я буду помнить вас: в Днепре школьник написал на доске прощальную записку и пропал

6 декабря в одной из школ Днепра ученик написал на доске прощальную записку и пропал.

Я буду помнить вас: в Днепре школьник написал на доске прощальную записку и пропал

В Днепре пропал школьник, оставив прощальную записку. Парень ушел из школы без вещей.

– Спасибо, за класс. Я буду помнить вас. Добрые, прикольные, отзывчивые, веселые…,- написал он.

Школьника сразу же начали искать. На его поиски бросилось руководство учебного учреждения, родители, одноклассники и полиция.

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Сотрудникам полиции сразу предоставили фотографию ребенка.

– Искали везде и реагировали на каждого, кто даже минимально подходил под описание, — говорится в сообщении.

Мальчика нигде не могли найти, а телефон его был выключен.

Спустя некоторое время он появился в сети. Полицейские сразу определили район, где он может находится, с помощью пеленгатора.

По неподтвержденной информации, школьник выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице. Это помогло точно определить его местонахождение, поскольку на фоне была река.

В итоге 14-летний мальчик был найден. Причину своего поступка не объяснил.

Его доставили в отделение полиции и проводят беседу.

Я буду помнить вас: в Днепре школьник написал на доске прощальную записку и пропал / 2 фотографии

Напомним, 2 ноября в селе Реутинцы Сумской области во время соревнований по спортивному ориентированию пропал 13-летний подросток, которого спустя сутки нашли в заброшенном доме за 10 км от места проведения. Парень ночевал в заброшенном доме и смог разжечь костер.

Источник: Информатор

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