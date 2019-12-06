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Я пам’ятатиму вас: у Дніпрі школяр написав на дошці прощальну записку і зник

6 грудня в одній зі шкіл Дніпра учень написав на дошці прощальну записку і зник.

Я пам’ятатиму вас: у Дніпрі школяр написав на дошці прощальну записку і зник

У Дніпрі зник школяр, залишивши прощальну записку. Хлопець пішов зі школи без речей.

– Дякую, за клас. Я пам’ятатиму вас. Добрі, прикольні, чуйні, веселі…,- написав він.

Школяра відразу ж почали шукати. На його пошуки кинулося керівництво навчального закладу, батьки, однокласники і поліція.

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Співробітникам поліції відразу надали фотографію дитини.

– Шукали скрізь і реагували на кожного, хто навіть мінімально підходив під опис, — йдеться в повідомленні.

Хлопчика ніде не могли знайти, а телефон його був вимкнений.

Через деякий час він з’явився в мережі. Поліцейські відразу визначили район, де він може знаходиться, за допомогою пеленгатора.

За непідтвердженою інформацією, школяр виклав історію в Instagram, де в сльозах йшов по вулиці. Це допомогло точно визначити його місцезнаходження, оскільки на тлі була річка.

У підсумку 14-річний хлопчик був знайдений. Причину свого вчинку не пояснив.

Його доставили у відділення поліції і проводять бесіду.

Я пам’ятатиму вас: у Дніпрі школяр написав на дошці прощальну записку і зник / 2 фотографии

Нагадаємо, 2 листопада в селі Реутинці Сумській області під час змагань зі спортивного орієнтування зник 13-річний підліток, якого через добу знайшли у покинутому будинку за 10 км від місця проведення. Хлопець ночував у покинутому будинку і зміг розпалити багаття.

Джерело: Інформатор

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