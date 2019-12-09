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На остановке в Николаеве нашли младенца

В Николаеве женщина нашла новорожденную девочку на остановке общественного транспорта.

На зупинці в Миколаєві знайшли немовля

Неизвестная женщина ночью 9 декабря принесла в приемное отделение больницы №5 в Николаеве новорожденную девочку, которую она нашла на остановке.

Сейчас младенец находится в родильном отделении.

Врачи после осмотра девочки определили, что ребенку не более суток.

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– Девочка здоровая, ее жизни сейчас ничего не угрожает, – рассказали в управлении здравоохранения Николаевского горсовета.

Там также напомнили, что во всех родильных домах города, городской детской больнице №2 и городской больнице №5 работают Окошки жизни для анонимного приема детей.

Недавно в Хмельницком 24-летняя девушка пыталась продать новорожденного ребенка за 10 тыс. грн.

Источник: міськрада Миколаєва

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